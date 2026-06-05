5月25日、娘への暴行の疑いで逮捕され、その後、釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助前監督。きっかけは、児童相談所への連絡だった。【映像】「殴る蹴るなどはない」娘が報道関係者に送った手紙（実際の映像）捜査関係者によると、父との家庭内トラブルののち、娘がチャットGPTへの相談をうけて、児童相談所に連絡した。、その後、連絡を受けた児童相談所が警視庁に110番通報したという。ここで議論になったのが、児童相