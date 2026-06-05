歌舞伎俳優の市川團子が5日、東京・八芳園で行われたスーパー歌舞伎『もののけ姫』（7月3日〜8月23日東京・新橋演舞場）製作発表記者会見に登壇。台本を読んだ印象を語った。【集合ショット】華やかな装いで集結した市川團子＆中村壱太郎らスーパー歌舞伎は、歌舞伎の伝統に現代的なスペクタクルを融合させた、新たなジャンルの演劇。團子の祖父・市川猿翁さんが創設し、團子はあいさつ時、「祖父のライフワークのような活動