NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の公式インスタグラムが5日に更新。この日、番組にゲスト出演した俳優・舘ひろし(76)による貴重な“自撮りショット”が掲載された。番組MCの鈴木奈穂子アナウンサーが文章を担当し、「鈴木です。今日のゲストは舘ひろしさん。『あさイチをご覧の皆さん』の第一声からダンディー…！『西部警察』の当時の撮影スケールに驚きつつ、渡哲也さんから『人としての在り方』を学んだという舘さんが