『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』（10月23日公開）の特報映像と、ショーンたちが驚きの表情を浮かべるポスタービジュアルが解禁された。【動画】『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』特報あす6月6日は「ひつじの日」。世界中で愛される「ひつじのショーン」は、イギリスのアードマン・アニメーションズが手がけるストップモーション技術によるクレイ・アニメーション作品だ。1995年公開の映画『ウォレス