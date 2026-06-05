高市総理陣営の「ネガキャン動画疑惑」をめぐり、国会が28分間に7回も中断する大荒れとなった5日の参議院予算委員会。激しい論戦が繰り広げられる中、進行する自民党の藤川政人委員長の発言が、緊迫した委員会室の空気を物語っていた。【映像】ボヤキの瞬間（実際の様子）場面が緊迫したのは、高市総理が色をなして反論した直後だった。岸真紀子議員の追及に対し、高市総理が「そういう印象操作をされてますけど、大変心外です