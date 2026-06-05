アメリカの仲介でイスラエルとレバノンが停戦を履行することで合意しましたが、親イラン武装組織「ヒズボラ」の最高指導者はこの合意を拒否するとの考えを示しました。【映像】攻撃を受けたレバノンの様子ヒズボラの最高指導者カセム師は4日、イスラエルとレバノンの合意に関して、攻撃が続く中で、ヒズボラに撤退や戦闘停止を求めることは「降伏であり、敵の勝利に等しい」と強調しました。そのうえで、停戦条件にはイスラ