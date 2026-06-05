◇MLB ダイヤモンドバックス3×ー2ドジャース(日本時間5日、チェイス・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が代打出場の可能性があったのかロバーツ監督が明かしました。前日のダイヤモンドバックス戦に大谷選手は二刀流で出場。打っては3安打、2四球で5出塁の活躍。投げては6回89球を投げ、2安打、6奪三振、1四球、無失点の内容で6勝目を手にしました。この日はスタメンを外れ今季2度目のベンチスタートとなりました。0-0で迎え