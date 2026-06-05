歌手小林幸子（72）が5日、インスタグラムを更新。デビュー62周年を迎えたことを報告した。小林は「2026年6月5日！！デビュー満62年を迎えました10歳でデビューして丸62年！」と報告。デビューのきっかけとなった、TBS「歌まね読本」にてグランドチャンピオンになった際の写真や、デビューするために故郷の新潟を旅立つ電車に乗って見送られた写真をアップし、「この時は、こんなに長く歌っていられるなんて、思ってもいなかった