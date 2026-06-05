Googleは6月3日、新しいAIモデルとして「Google Gemma 4 12B」を公開した。よりシビアなエッジ環境向けの「E4B」と、強力な環境向けの「26B Mixture of Experts」のギャップを埋めるとしており、ミッドサイズモデルとして初めてネイティブオーディオ入力に対応している。VRAM 16GBだけで使える「Google Gemma 4 12B」公開。映像とオーディオを直接入力できる要求するメモリの量が16GBと比較的少なく、主要なゲーム向けグラフィック