バレーボール元日本代表の佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反(所持)の疑いで逮捕された事案を受け、日本代表のキャプテン・石川祐希選手とロラン・ティリ監督が4日、日本協会を通じてコメントを発表した。それに対してSNSでは、佐藤駿一郎容疑者に対しての自覚のなさを糾弾する声が多い一方、石川選手の対応に賛辞が寄せられた。石川祐希石川選手に対して、「石川主将の対応は好感が持てる」「選手たちはバレーに集中して信頼回復に