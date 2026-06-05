第78回カンヌ国際映画祭の監督週間でプレミア上映され、「カンヌ史上初のサメ映画」として話題を呼んだ『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』がPrime Videoにて、2026年6月18日から25日まで期間限定で独占先行配信（レンタル）されることが明らかになった。レンタル価格は1,200円。カンヌ史上初のサメ映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』がPrime Videoにて期間限定独占先行配信決定『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』