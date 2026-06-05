「イケメンって分かっている人は苦手」「若いモブタイプはすぐ結婚しちゃう」――。4日に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『あざとくて何が悪いの？』(木曜24:45〜)では、“モブ男・モブ子”をテーマに恋愛必勝法を深掘り。ゲスト出演した前田敦子が独自の恋愛論を次々と披露し、木戸大聖と白熱した議論を繰り広げた。前田敦子今回のテーマは「モブ男・モブ子へ あざとく勝つための必勝マニュアル」。街頭インタビューでは、