【モデルプレス＝2026/06/05】女優の岸井ゆきのが6月3日、自身のInstagramを更新。ベアトップのドレス姿を公開した。【写真】34歳女優「オーラ全開」胸元ざっくりドレス姿◆岸井ゆきの、胸元開きベアトップドレス姿披露5月に開催された第79回カンヌ国際映画祭に主演映画「すべて真夜中の恋人たち」で初参加した岸井は、「ワールドプレミアは仕立てたスーツ！レッドカーペットはドレスを着ました 本当にありがとうございました」と