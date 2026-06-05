【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の小沢仁志が6月4日、自身のInstagramを更新。簡単飯を公開し、反響を呼んでいる。【写真】63歳俳優「目玉焼きがおいしそう」早すぎる朝の簡単朝食◆小沢仁志、早朝の簡単飯を披露小沢は「おはようさん！」とあいさつし「今朝は早すぎるんで簡単飯」と朝食の写真を投稿。ご飯を中心に、目玉焼きや野菜のおかず、納豆などが並び、シンプルながら栄養バランスの取れた和朝食を公開している。また「