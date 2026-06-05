【モデルプレス＝2026/06/05】モデルの由布菜月が6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。夜中の娘の姿を公開した。【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「これは寝そうにない」夜中に“大覚醒中”の0歳娘の姿◆由布菜月、大覚醒中の娘の姿公開由布は「昨日の夜は大覚醒」とつづり、動画を投稿。実妹に抱っこされ、黄色のベビーウェアを着用し、ぱっちりと目を開けた娘の姿を披露した。◆由布菜月の投稿に反響この投稿には「これ