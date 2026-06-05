【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】テレ朝「あのちゃんねる」は終了…バラエティー番組演出の問題点、出演者の意見はどのくらい反映されますか？あります。あるなんてもんじゃないくらい細かくて厳格なルールが皇室報道には定められています。しかし、残念ながら私はほとんどその内容を知りません。ごめんなさい。一応皇室報道を担当する社会部で記者をしていましたし、そのあとニュース番組のニュースデス