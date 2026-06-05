そろそろ《ヒロインの相手役は誰なのか》が気になる視聴者も多いのでは。見上愛（25）と上坂樹里（20）がW主演のNHK朝ドラ「風、薫る」の話。明治時代に、まだあまり世に知られていなかった看護の世界に飛び込んだ、りん（見上）と直美（上坂）の物語だ。【もっと読む】俳優・清水尋也容疑者の薬物逮捕で「東リベ」「あんぱん」に映像関係者の強い関心が集まる複雑事情「スタート当初から《いつ面白くなるの》《どっちのヒロイン