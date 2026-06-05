豪ドルは午前中にやや売りが出る＝オセアニア為替概況 豪ドルは売りが優勢となり、0.7135ドル前後から一時0.7106ドルを付けた。その後0.7130ドルを付けるなど、一方向の動きにはならなかった。大きな材料が出たというわけではなく、ポジション整理などの動きに誘発されたものとみられる。結果的に新たに目立った内容はなかったがハウザー豪中銀副総裁の講演が13時半に予定されており、ポジション調整を誘いやすかった面