【直前まとめ】NFPは伸びがやや鈍化もしっかりした数字を期待=米雇用統計 本日21時半に5月の米雇用統計が発表される。米国の年内利上げ期待などが強まる中で、米金融政策の2大命題、物価の安定と雇用の最大化の片側を代表する指標として注目を集めている。 まずは前回4月分の振り返りである。 前回4月分は非農業部門雇用者数(NFP)が市場予想の+6.5万人を上回る+11.5万人の高い伸びとなった。失業率は4.3%で横ばい(正確