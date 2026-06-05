MUSINは、SHANLINGより、24bit R2R DACとデュアル12AT7真空管を搭載したSACDプレーヤー「SCD3.3」を、6月19日に発売する。価格はオープン、市場想定価格は709,830円前後。予約は6月12日から受け付ける。 6月19日～21日に東京国際フォーラムで行なわれる「OTOTEN2026」では、このSCD3.3を含めたSHANLING製品試聴会も実施予定。 「ハイエンドSACDプレーヤー」と位置づけるモデル