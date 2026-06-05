マシュマロでムースが作れる！簡単スイーツレシピを試してみた ふんわりとした食感がおいしい「ムース」は、ひんやりとしていて気温が高くなってきた今の季節にぴったりのスイーツですよね。 今回は、ゼラチンの代わりにマシュマロを使用した、材料3つで簡単に作れる「チョコムース」をクックパッドニュース編集部スタッフが実際に作ってみました。 牛乳は吹きこぼれないように注意 1. チョコレートは砕いておき、飾り用に少