２月に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢として史上初の金メダル獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（ともに木下グループ）が初めてプロデュースするアイスショー「ＴＨＥＤＥＳＴＩＮＹ」（７月３１日〜８月２日、東京・辰巳アリーナ）の出演スケーター第１弾が５日に発表された。ミラノ・コルティナ五輪で活躍したペアやアイスダンスの計８組を海外から招集。豪華な顔ぶれ