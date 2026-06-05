人気作品「呪術廻戦」のスマホゲーム「呪術廻戦ファントムパレード」の公式Xが5日に更新され、正式に公開していないデータを不正に抜き取り、SNSなどで公開するリーク行為が確認されたとして注意喚起した。同Xで「現在、正式に公開されていないデータ（画像など）を不正に抜き取り、それらをSNSや動画サイトなどで広めるリーク行為を確認しております」と報告。「これは不正行為にあたり、楽しみにお待ちいただいている方の