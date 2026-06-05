俳優の小林綾子（53）が3日、自身のインスタグラムを更新。「おかげさまで今年もたくさん南高梅の実ががなりました〜10kgほど収穫できましたよん」（※原文ママ）と庭の梅の木にたわわに実った梅の実を使ってシロップ作りを行う様子を紹介した。【写真】「すごいたくさん」小林綾子が披露した“豊作”の自宅の梅の木／手作りの梅シロップたびたび自宅のガーデニングや家庭菜園の様子を紹介している小林。梅は昨年も7キロもの南