モデルでタレントの斎藤恭代（30）が5日までに自身のインスタグラムを更新。真っ赤なワンピース姿を披露した。「人生、なんくるないさ」とつづり、赤いロングワンピース姿でほほ笑んでいるショットなどをアップした。この投稿にフォロワーらからは「むっちゃ可愛い」「綺麗で素敵です」「赤色、よくお似合い」「赤コーデ素敵すぎです素敵な笑顔ですね」「かわいい〜最高〜」「素敵過ぎて悶絶です」「初夏の沖縄と美しい妖