サッカー日本代表・久保建英選手が6月4日に25歳の誕生日を迎えました。日本時間6月15日にFIFAワールドカップ2026初戦のオランダ戦を迎える、サッカー日本代表はメキシコで事前キャンプを行っています。久保選手は「いつも代表前に(誕生日を)迎えていてこの季節が来たかという感じ。今回はビッグイベントの前なんでうれしい気持ちもありますけど気を引き締めて頑張りたい」とコメントしました。「もう10年やってるんだなっていう驚