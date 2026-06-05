歌舞伎俳優市川團子（22）が5日、都内で「スーパー歌舞伎もののけ姫」（7月3日〜8月23日、新橋演舞場）の製作発表記者会見に出席した。スタジオジブリの宮崎駿監督（85）による不朽の名作が、スーパー歌舞伎40周年の節目に上演される。團子は呪いをかけられた少年アシタカとシシ神を演じる。「スーパー歌舞伎は私の祖父が、現代の人にも歌舞伎の魅力を伝えたいと命懸けで創始したもの。祖父のライフワークのような活動でございま