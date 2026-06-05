6月5日、島根スサノオマジックは、2026－27シーズンおよびB.LEAGUE PREMIER開幕に向けたクラブブランド刷新発表会「BRAND NEW : DAY 0」を公式YouTubeチャンネルで公開し、新プライマリーロゴなどを発表した。 今回のブランド刷新では、新たなプライマリーロゴの発表をはじめ、ユニフォームサプライヤーの変更および新ユニフォームデザインの公開、ファンクラブ「BLUE STORMERS