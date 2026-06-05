エイケン工業が下げ幅を拡大している。午後２時３０分ごろに発表した４月中間期単独決算が、売上高３８億８９００万円（前年同期比４．４％減）、営業利益１億２００万円（同５８．９％減）、純利益９７００万円（同５０．６％減）となり、従来予想の営業利益２億３００万円を下回って着地したことが嫌気されている。 主力の自動車フィルターは、国内売り上げは同業者向けや商社向けが増加したものの、アジア向けが苦