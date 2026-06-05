午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１８９、値下がり銘柄数は３４４、変わらずは２５銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に海運、その他製品、不動産、保険など。値下がりで目立つのは非鉄金属、金属製品、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS