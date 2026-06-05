トイレットペーパーの芯がもったいない！（▶使い道はある？）▶【写真付きで解説】「まだ捨てないで！」トイレットペーパーの芯の活用術3選使い終わると捨ててしまうトイレットペーパーの芯に、便利な使い道があることをご存じでしょうか。今回は、SNSで数多く紹介されている使い方のなかから、3つの裏技を厳選しました。捨ててしまう前にぜひ試して、ちょっとした「困った」を解決しましょう。トイレに置いていた芯を