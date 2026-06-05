スマートデバイスのオンラインショップ「DOOGEEストア」が、Android 16を搭載したキッズ向けタブレット端末「P10 Kid」の期間限定セールをAmazonで実施している。通常価格1万9900円のところ、約37％オフの1万2500円で購入できる。今回のセールは在庫80台で、早期完売の可能性も高いキャンペーンになっている。●学習にも動画視聴にも対応する高性能ディスプレーP10 Kidは、10.1インチのIPS液晶（1280×800）を搭載。90Hzリフレ