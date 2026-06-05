日本代表は北中米ワールドカップに向けて、メキシコのモンテレイで調整を行なっている。現地６月４日、25歳の誕生日を迎えた久保建英は「嬉しいです」と言いつつも、「あんまり何もないですね」と特別な感慨はない様子だった。「メンタル的にも僕は若いんで、現実的に30（歳）とかはまだ見えてないです」 この１年の目標を問われると、「欲張らずに、まずはワールドカップで勝てたらいいかなと思って。先のことを見ずに