5日15時現在の日経平均株価は前日比916.61円（-1.36％）安の6万6554.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1189、値下がりは344、変わらずは25と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は447.52円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が306.53円、イビデン が80.45円、京セラ が50.95円、信越化 が50.79円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ で、