中国共産党中央対外連絡部の報道官は6月5日、金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長の招きに応じて、習近平中国共産党中央委員会総書記・中華人民共和国主席が6月8日から9日まで朝鮮民主主義人民共和国を公式訪問すると発表しました。（提供/CGTN Japanese）