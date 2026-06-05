河北省保定市阜平県竜泉関鎮黒崖溝行政村東坪自然村における真の主は約200匹の「ネコの村民」だ。そしてネコの世話をする「村長」は故郷の阜平県に戻って来たアーティストの周合偉（ジョウ・ホーウェイ）さんだ。中国新聞網が伝えた。東坪村の村民は2019年に約10キロ離れた場所に「貧困脱却のための移転」を行い、移り住んでいったが、都市部での暮らしに順応するのは難しい多くのネコは村に残された。周さんはアートを通じた農村