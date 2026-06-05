◇ナ・リーグドジャース2−3×ダイヤモンドバックス（2026年6月4日フェニックス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発。6回6安打無失点の好投も救援陣がリードを守れずサヨナラ負けを喫し、8勝目はつかめなかった。初回は1死からキャロルに二塁打を浴びたが、後続を断ち無失点。3回も2死一、三塁のピンチを招いたが、モレノに対し初球に低めのカ