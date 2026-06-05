厚生労働省が過労死など重大な労災が相次いだ企業に対して実施する行政指導「防止計画指導」が、２０２５年度は３５件に上ったことがわかった。５日午前に開かれた政府の過労死対策協議会で、厚労省が報告した。防止計画指導は、労働者の過労死や過労自殺が相次いだことを受けて２４年度から導入された。重大な労災が３年以内に２回以上起きた企業を対象とし、都道府県の労働局長が経営トップを呼び出して直接改善を求める。指