JR四国によりますと、JR牟岐線の阿南駅～阿波海南駅間では、鯖瀬駅～浅川駅間で列車と倒木が接触した影響により、牟岐駅～阿波海南駅間で列車の運転を見合わせています。 この影響により、一部の列車に遅れや運休が発生しているということです。 （午後２時２１分現在）