お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が4日深夜、ニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演し、舞台千秋楽を振り返った。5月31日に東京で、座長公演「ナインティナイン岡村隆史の花の駐在さん〜駐在さんと赤い糸〜」が千秋楽を迎えた。ちょうどその日は、「嵐」が最後のコンサートを開催。しかも、会場は自分たちの会場のすぐ隣、東京ドームだった。「嵐がね、ラストラ