日立製作所で昼休みに従業員らがプレーする「パンポン」が、手軽に楽しめるスポーツとして、創業の地・茨城県日立市で市民に広がっている。卓球とテニスを組み合わせたような球技で、約１００年の歴史がある。普及振興のために企画された市パンポン大会は約７００人が参加する人気行事となった。（日立支局大垣裕）「入った？」「アウトだよ！」。同市の日立事業所の昼休み、昼食を済ませた従業員らが続々と建物の外へ集まる