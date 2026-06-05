◇プロボクシングWHO’sNEXTDYNAMICGLOVEonU−NEXTVol.44スーパーフライ級10回戦ユーリ阿久井政悟《10回戦》ローリンツ・ビアソン（2026年6月4日東京・後楽園ホール）前WBA世界フライ級王者ユーリ阿久井政悟（30＝倉敷守安）が5日、都内でスーパーフライ級初戦となる同級10回戦の前日計量に臨み、リミットの52・1キロで一発クリアした。再起2連勝を狙う、フィリピン・フライ級13位のローリンツ・ビアソ