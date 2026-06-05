カブスのＰＣＡことピート・クロウ＝アームストロング外野手（２８）が自らの失態を帳消しにしてヒーローとなった。４日（日本時間５日）の本拠地アスレチックス戦は３点を追う９回の土壇場、ハップの適時二塁打で２点差とすると、バレストロスの適時打で１点差。続く鈴木、スワンソンの連続安打で同点とし、最後は二死一、三塁からＰＣＡが右前にサヨナラ打を放ち、７―６と劇的な逆転勝利を収めた。地獄から天国のような場面