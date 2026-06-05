ヤンキースから心臓の鼓動が消えた――。名門に今季最大級の暗雲が垂れ込めている。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は４日（日本時間５日）、ニューヨーク・ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ外野手（３４）が右脇腹の第一肋骨疲労骨折と診断され、４〜６週間後に再検査を受けると報じた。球団は今季中の復帰を見込むものの、再検査は復帰時期の決定ではなく、骨の回復状況を確認する段階にすぎない。１０日間の負傷