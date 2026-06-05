インスタグラム更新ビーチバレー女子で24年パリ五輪代表の長谷川暁子が5日までに、自身のインスタグラムを更新した。4月に出産した第1子のお宮参りを、夫・徳海さんとともに報告した。すっかり母となった顔にファンから多くのコメントがSNSに寄せられた。公開された写真では、夫婦で、愛おしそうに我が子を見つめる姿が収められている。長谷川は黒を基調とした華やかな祝い着を身にまとい、白い帽子をかぶった我が子を大切そう