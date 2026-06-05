偉大な俳優の魅力をご紹介しますみなさん、ごきげんよう。苺狩りに行く時間が無いので、レストランで苺パフェを食べている石塚英彦です。今回は、私が大好きな俳優さんたちについて書かせていただきます。私が連続ドラマを観るきっかけとなったのは、’71〜’72年にかけて放送された『気になる嫁さん』（日本テレビ系）です。小学生の頃、学校が終わると急いで帰宅して夕方４時からの再放送を観ていました。『魔法使いサリー』のサ