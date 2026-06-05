神戸市で10月に開催される花火イベント「みなとHANABI2026―神戸を彩る5日間―」が、このたび協賛企業・団体の募集を始めた。2022年から開催されている同イベントは、今年で5周年。10月19日から23日までの5日間、メリケンパーク（神戸市中央区）で行われる。今回の協賛プランの一部には、新港第一突堤に設けられる協賛エリアで花火を観覧できる特別席も用意されるという。有料観覧エリアが設置されるのは、2019年の「みなと