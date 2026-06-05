物価の上昇が続き、円安も話題になる中で、「預金だけで大丈夫だろうか」と感じる人が増えている。こうした環境で初心者が無理なく資産形成に取り組む方法として注目されているのが、NISAを使った「長期・積立・分散」の投資だ。本記事では、その考え方を整理する。【こちらも】オルカン純資産がS&P500を逆転新NISAで問われる分散投資の意味■物価が上がると、預金の“実質的な価値”は目減りする物価が上がるとは、同じ