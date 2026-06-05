マクドナルドから発売されている「ほんのハッピーセット」に「マリオの大ぼうけん」が仲間入り。「マリオ」と「ルイージ」兄弟の成長を描いたストーリーが楽しめる、迷路や絵探しも付いたスペシャルブックです☆ マクドナルド ほんのハッピーセット「マリオの大ぼうけん」 価格：510円(税込)〜販売期間：2026年6月12日(金)〜約4週間(予定)※数量に限りがあるため、なくなり次第販売終了となります販売時間：全営業