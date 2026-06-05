お笑いコンビ「クワバタオハラ」のくわばたりえの姿に注目が集まった。くわばたは５日までにインスタグラムで「まいど！バタやんです」とつづり、３日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」（水曜・午後９時）での衣装を紹介。４月に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「バタやんちゃんねる」で１０キロのダイエットに成功したことを明かした、くわばた。シックなブラウスと鮮やかな赤のスカートをスッキリと着こなし、フォ